Викликала фурор: принцеса Кейт у розкішній сукні та улюбленій тіарі з’явилася з принцом Вільямом на бенкеті

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Напередодні бенкету Уельські поділилися портретним фото в Instagram, і шанувальники змогли побачити, яку розкішну сукню принцеса Кейт цього разу обрала.

«Готові до державного бенкету», — підписали вони знімок, вказавши фотографа Метта Портеуса.

На ній була сукня ручної роботи з шовкового крепу з золотим мереживом і невеликим шлейфом, а також високим коміром від Phillipa Lepley. Вбрання принцеса доповнила атласним клатчем кольору слонової кістки з оздобленням з перлів Anya Hindmarch та золотими туфлями-човниками Aquazzura.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Також принцеса Уельська наділа свою улюблену тіару «Вузлики кохання», яка колись належала королеві Марії Текській, та діамантові сережки-підвіски королеви Єлизавети II. На Кейт також були Королівський сімейний орден короля Чарльза III та Королівський сімейний орден Єлизавети II, а ще зірка і стрічка Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Шанувальники були в захопленні від образу принцеси Уельської. Не втримався від коментарів в Instagram і брат Кейт — Джеймс Міддлтон. Він написав, що пишається нею.

Нагадаємо, королева Камілла та Меланія Трамп теж здивували. Вони з’явилися на банкеті в сукнях, що нагадують український прапор. А король Чарльз у своїй урочистій промові згадав нашу країну теплим словом підтримки.