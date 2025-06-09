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Випромінювала ніжність і елегантність: розглядаємо вбрання 10-річної принцеси Монако Габріелли
Юна принцеса з'явилася на заході в ніжній сукні романтичного фасону.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина перша леді Бріжит Макрон відвідали Монако з дводенним державним візитом. 7 червня пару урочисто зустріли князь Альбер II та княгиня Шарлін. Також на заході до них приєдналися і їхні діти — близнята принцеса Габріелла та принц Жак. Ця тепла зустріч відбулася у почесному дворі княжого палацу Монако.
Однак якщо перша леді носила того дня елегантний костюм від свого улюбленого бренду Louis Vuitton, то княгиня віддала перевагу іншій культовій французькій марці Dior. Шарлін поєднала жакет бірюзового кольору з короткими рукавами і ґудзиками з ідеально скроєними білими класичними штанами, що гарной сиділи на ній. Образ княгиня Монако доповнила зачіскою з прибраним назад волоссям, лаконічними сережками у вухах та білими туфлями-човниками.
Але не лише перша леді та княгиня були в центрі уваги, а й маленька принцеса Габріелла, яка з’явилася на зустрічі у ніжній білій сукні зі складками на спідниці. Волосся дівчинки зібрали в романтичну зачіску із шпилькою, а взула вона білі туфлі на липучках.
Нагадаємо, що принцеса народилася 10 грудня 2014 року і на дві хвилини старша за свого брата-близнюка, але попри це все одно друга в черзі на трон Монако.