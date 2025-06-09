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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
832
Час на прочитання
2 хв

Випромінювала ніжність і елегантність: розглядаємо вбрання 10-річної принцеси Монако Габріелли

Юна принцеса з'явилася на заході в ніжній сукні романтичного фасону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Габріелла

Принцеса Габріелла / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина перша леді Бріжит Макрон відвідали Монако з дводенним державним візитом. 7 червня пару урочисто зустріли князь Альбер II та княгиня Шарлін. Також на заході до них приєдналися і їхні діти — близнята принцеса Габріелла та принц Жак. Ця тепла зустріч відбулася у почесному дворі княжого палацу Монако.

Княгиня Шарлін, князь Альбер, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, принцеса Габріелла, принц Жак / © Getty Images

Княгиня Шарлін, князь Альбер, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, принцеса Габріелла, принц Жак / © Getty Images

Однак якщо перша леді носила того дня елегантний костюм від свого улюбленого бренду Louis Vuitton, то княгиня віддала перевагу іншій культовій французькій марці Dior. Шарлін поєднала жакет бірюзового кольору з короткими рукавами і ґудзиками з ідеально скроєними білими класичними штанами, що гарной сиділи на ній. Образ княгиня Монако доповнила зачіскою з прибраним назад волоссям, лаконічними сережками у вухах та білими туфлями-човниками.

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла / © Getty Images

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла / © Getty Images

Але не лише перша леді та княгиня були в центрі уваги, а й маленька принцеса Габріелла, яка з’явилася на зустрічі у ніжній білій сукні зі складками на спідниці. Волосся дівчинки зібрали в романтичну зачіску із шпилькою, а взула вона білі туфлі на липучках.

Княгиня Шарлін, Бріжит Макрон, принцеса Габріелла, принц Жак / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Бріжит Макрон, принцеса Габріелла, принц Жак / © Getty Images

Нагадаємо, що принцеса народилася 10 грудня 2014 року і на дві хвилини старша за свого брата-близнюка, але попри це все одно друга в черзі на трон Монако.

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