- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
Випили по келиху: 87-річна нідерландська принцеса сходила на кінні змагання з подругою
Принцеса Нідерландів Беатрікс, яка цього тижня відсвяткує своє 88-річчя, відвідала кінні змагання.
Товариство матері короля Віллема-Олександра склала принцеса Маргарита де Бурбон де Пармська. Разом вони були присутні на кінних змаганнях Jumping Amsterdam у виставковому центрі RAI Amsterdam.
Обидві жінки були одягнені в чорне вбрання, Беатрікс зробила свій фірмовий макіяж із синіми тінями на повіках і одягла прикраси з діамантами. Вони підняли по келиху вина і чудово провели час на змаганнях.
Схоже, у свої майже 88 років нідерландська принцеса не збирається відсиджуватися вдома і не втрачає смаку до світського життя.
Нагадаємо, раніше ми показували, яким був образ Беатрікс на її весіллі з німецьким дипломатом Клаусом фон Амсбергом 1966 року.