Випили по келиху: 87-річна нідерландська принцеса сходила на кінні змагання з подругою

Принцеса Маргарита де Бурбон та принцеса Беатрікс / © Getty Images

Реклама

Товариство матері короля Віллема-Олександра склала принцеса Маргарита де Бурбон де Пармська. Разом вони були присутні на кінних змаганнях Jumping Amsterdam у виставковому центрі RAI Amsterdam.

Обидві жінки були одягнені в чорне вбрання, Беатрікс зробила свій фірмовий макіяж із синіми тінями на повіках і одягла прикраси з діамантами. Вони підняли по келиху вина і чудово провели час на змаганнях.

Принцеса Маргарита де Бурбон і принцеса Беатрікс / © Getty Images

Схоже, у свої майже 88 років нідерландська принцеса не збирається відсиджуватися вдома і не втрачає смаку до світського життя.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми показували, яким був образ Беатрікс на її весіллі з німецьким дипломатом Клаусом фон Амсбергом 1966 року.