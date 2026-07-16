Випили пива і чудово провели час: король Чарльз та королева Камілла були заскочені в броварні

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Під час візиту монарх відбив настрій нації після того, як учора ввечері впали надії Англії на вихід у фінал Чемпіонату світу з футболу, і зауважив, що сьогодні «добрий день, щоб утопити трохи смутку». Обережно наливаючи собі пінту пива під час візиту до броварні в Дорсеті сьогодні вдень, Чарльз зробив це дотепне зауваження, перш ніж підняти келих і зробити кілька ковтків.

Під час візиту монарха зустріли оплесками та вітальними вигуками, коли королева допомагала йому за барною стійкою на броварні Hall and Woodhouse недалеко від Блендфорд-Форуму.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Раніше король та королева відкрили меморіальну дошку на честь 250-річчя сімейної броварні. Чарльз дізнався, що броварня Hall and Woodhouse, до пабів якої входить Duchess of Cornwall Inn, відкритий Каміллою 2016 року, управляє сім'я, яка зараз перебуває в дев'ятому поколінні.

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Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз приїхав на захід у світло-сірому костюмі у смужку та білій сорочці з краваткою, а його дружина одягла світлу сукню та свою улюблену пластинчасту підвіску на шию. Подружжя мало дуже гармонійний вигляд.

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