Випивали та веселилися: Зара та Майк Тіндалли відвідали захід, який проігнорувала принцеса Кейт

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Реклама

Жіноча збірна Англії з регбі обіграла Канаду з рахунком 33:13, продемонструвавши впевнене лідерство. Зара і Майк прибули на стадіон «Альянц» у Твікенгемі, щоб повболівати за команду.

«Який день! Вітаю @redrosesrugby з перемогою! Приголомшлива атмосфера, дякую @howdeninsurance за гостинність! Вранці голова болітиме! #womensrwc2025 #champions #englandrugby», — написав Майк у підписі під знімком із дружиною, на якому Зара зображена з пластиковою склянкою якогось напою. Пара мала дуже радісний вигляд.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Одягнена Зара Тіндалл була у темне пальто, волосся вона зібрала в низький хвіст, а на її обличчі був дуже легкий, майже непомітний макіяж.

Реклама

Зазначимо, що принцеса Уельська не прийшла на фінал чемпіонату, хоча вона є покровителькою Союзу регбі. Кетрін привітала команду в соцмережах, поділившись спільним фото та теплими словами підтримки.