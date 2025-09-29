- Дата публікації
Випивали та веселилися: Зара та Майк Тіндалли відвідали захід, який проігнорувала принцеса Кейт
Зара та її чоловік Майк Тіндалл разом відсвяткували перемогу «Червоних троянд» на жіночому чемпіонаті світу з регбі.
Жіноча збірна Англії з регбі обіграла Канаду з рахунком 33:13, продемонструвавши впевнене лідерство. Зара і Майк прибули на стадіон «Альянц» у Твікенгемі, щоб повболівати за команду.
«Який день! Вітаю @redrosesrugby з перемогою! Приголомшлива атмосфера, дякую @howdeninsurance за гостинність! Вранці голова болітиме! #womensrwc2025 #champions #englandrugby», — написав Майк у підписі під знімком із дружиною, на якому Зара зображена з пластиковою склянкою якогось напою. Пара мала дуже радісний вигляд.
Одягнена Зара Тіндалл була у темне пальто, волосся вона зібрала в низький хвіст, а на її обличчі був дуже легкий, майже непомітний макіяж.
Зазначимо, що принцеса Уельська не прийшла на фінал чемпіонату, хоча вона є покровителькою Союзу регбі. Кетрін привітала команду в соцмережах, поділившись спільним фото та теплими словами підтримки.