ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Випивали та веселилися: Зара та Майк Тіндалли відвідали захід, який проігнорувала принцеса Кейт

Зара та її чоловік Майк Тіндалл разом відсвяткували перемогу «Червоних троянд» на жіночому чемпіонаті світу з регбі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара і Майк Тіндалли

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Жіноча збірна Англії з регбі обіграла Канаду з рахунком 33:13, продемонструвавши впевнене лідерство. Зара і Майк прибули на стадіон «Альянц» у Твікенгемі, щоб повболівати за команду.

«Який день! Вітаю @redrosesrugby з перемогою! Приголомшлива атмосфера, дякую @howdeninsurance за гостинність! Вранці голова болітиме! #womensrwc2025 #champions #englandrugby», — написав Майк у підписі під знімком із дружиною, на якому Зара зображена з пластиковою склянкою якогось напою. Пара мала дуже радісний вигляд.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Одягнена Зара Тіндалл була у темне пальто, волосся вона зібрала в низький хвіст, а на її обличчі був дуже легкий, майже непомітний макіяж.

Зазначимо, що принцеса Уельська не прийшла на фінал чемпіонату, хоча вона є покровителькою Союзу регбі. Кетрін привітала команду в соцмережах, поділившись спільним фото та теплими словами підтримки.

Принцеса Уельська привітала команду / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська привітала команду / © Instagram принца і принцеси Уельских

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie