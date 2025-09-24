- Дата публікації
Виявила свою повагу: принцеса Катаріна-Амалія присіла в глибокому реверансі перед королевою Сільвією
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія знову продемонструвала майстерність реверансу, присівши перед королевою Швеції під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку.
Майбутня королева Нідерландів Катаріна-Амалія зараз разом із матір’ю королевою Максимою перебуває у США. Вони були присутні на відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Напередодні заходу Амалія та Максима зустріли королеву Швеції Сільвію, яка теж прилетіла на цей захід разом зі своїм чоловіком королем Карлом Густавом.
Вітаючи старшу за посадою королівську особу, 21-річна Катаріна-Амалія присіла у досить глибокому реверансі перед королевою Сільвією, продемонструвавши їй свою повагу. А ось королева Максима відбулася просто вітальними поцілунками в щоки.
Нагадаємо, у квітні минулого року принцеса Катаріна-Амалія продемонструвала приголомшливий реверанс перед королем Іспанії Філіпом VI, коли королівське подружжя Іспанії прибуло з візитом до Амстердама.