Виявила свою повагу: принцеса Катаріна-Амалія присіла в глибокому реверансі перед королевою Сільвією

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія і королева Максима / © Getty Images

Реклама

Майбутня королева Нідерландів Катаріна-Амалія зараз разом із матір’ю королевою Максимою перебуває у США. Вони були присутні на відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія і королева Максима / © Getty Images

Напередодні заходу Амалія та Максима зустріли королеву Швеції Сільвію, яка теж прилетіла на цей захід разом зі своїм чоловіком королем Карлом Густавом.

Принцеса Катаріна-Амалія і королева Сильвія / © Getty Images

Вітаючи старшу за посадою королівську особу, 21-річна Катаріна-Амалія присіла у досить глибокому реверансі перед королевою Сільвією, продемонструвавши їй свою повагу. А ось королева Максима відбулася просто вітальними поцілунками в щоки.

Реклама

Нагадаємо, у квітні минулого року принцеса Катаріна-Амалія продемонструвала приголомшливий реверанс перед королем Іспанії Філіпом VI, коли королівське подружжя Іспанії прибуло з візитом до Амстердама.