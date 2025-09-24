ТСН у соціальних мережах

Суспільство
165
1 хв

Виявила свою повагу: принцеса Катаріна-Амалія присіла в глибокому реверансі перед королевою Сільвією

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія знову продемонструвала майстерність реверансу, присівши перед королевою Швеції під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія та королева Максима

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія і королева Максима / © Getty Images

Майбутня королева Нідерландів Катаріна-Амалія зараз разом із матір’ю королевою Максимою перебуває у США. Вони були присутні на відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сильвія і королева Максима / © Getty Images

Напередодні заходу Амалія та Максима зустріли королеву Швеції Сільвію, яка теж прилетіла на цей захід разом зі своїм чоловіком королем Карлом Густавом.

Принцеса Катаріна-Амалія і королева Сильвія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія і королева Сильвія / © Getty Images

Вітаючи старшу за посадою королівську особу, 21-річна Катаріна-Амалія присіла у досить глибокому реверансі перед королевою Сільвією, продемонструвавши їй свою повагу. А ось королева Максима відбулася просто вітальними поцілунками в щоки.

Нагадаємо, у квітні минулого року принцеса Катаріна-Амалія продемонструвала приголомшливий реверанс перед королем Іспанії Філіпом VI, коли королівське подружжя Іспанії прибуло з візитом до Амстердама.

165
