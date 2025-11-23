Вирушили на обід до палацу: королеву Летицію з чоловіком і дочками зазнімкували папараці в Мадриді

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Король Філіп VI, його дружина королева Летиція, і дочки принцеса Леонор та інфанта Софія їхали у своєму автомобілі Lexus за кермом якого був монарх, прямуючи до палацу і в цей момент їх зазнімкували іспанські фотографи.

Королівська родина їхала до палацу на приватний обід, щоб відсвяткувати 50-річчя існування іспанської монархії. Захід відбувся через добу після урочистого вручення Ордену Золотого Руна королеві Софії в Королівському палаці.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія / © Getty Images

На сімейну зустріч прибув також екскороль Хуан Карлос I, який 22 листопада 1975 року зійшов на престол. Колишній король прибув із Абу-Дабі у суботу, щоб провести цей урочистий день зі своєю родиною.

Оскільки це приватний захід, фотографій з обіду публіці не показали.