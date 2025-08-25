ТСН у соціальних мережах

Вирушили в подорож на яхті: король Фредерік і королева Мері поділилися новими фотографіями

Монарх і королева-консорт вирушили в літній круїз.

Король Фредерік і королева Мері

25 серпня король Фредерік і королева Мері прибули в гавань Себі в муніципалітеті Фредеріксгавн на борту королівської яхти «Даннеброг» у межах літнього круїзу цього року. Потім королівське подружжя відвідало офіційний прийом у церкві, а також скляний завод.

Для подорожі на яхті Мері вирішила одягнути елегантне, але зручне і легке вбрання, в якому поєднала білу блузку, спідницю міді темно-синього кольору і синій жакет з ґудзиками і без коміра.

Також королева доповнила вбрання обідком у вигляді коси з плетеного матеріалу, а також плетеним клатчем і коричневими босоніжками.

Літній круїз на королівській яхті також включатиме відвідування муніципалітету Тістед 26 серпня, муніципалітету Лесе 27 серпня і муніципалітету Самсе 28 серпня. Королівська яхта «Даннеброг» слугує офіційною резиденцією короля та королеви під час літніх круїзів данськими водами або офіційних візитів за кордон.

А ось 22 серпня королева Мері відвідала відкриття виставки«Бхарті Кхер — Міфології» в музеї Торвальдсена в Копенгагені, але без чоловіка. На виставці було представлено багато експонатів сучасної індійської художниці Бхарті Кхер.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

