Виступила в ролі зубної феї: Меган Маркл розповіла, який сюрприз зробила сину Арчі

Меган Маркл / © Associated Press

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Нещодавно у шестирічного хлопчика випав перший молочний зуб. Меган розповіла, який подарунок зробила синові від зубної феї.

В інтерв’ю Fast Company Меган розповіла, що залишила у сина під подушкою гроші та іграшку динозавра, а Арчі розбудив її о 2-й годині ночі, щоб поділитися новинами про випавший зуб.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

«У мене було багато ділових зустрічей наступного ранку, але я все одно вирішила обійматися з ним залишок вечора. Ці материнські моменти заряджають мене енергією, щоб стати найкращим засновником, найкращим роботодавцем, найкращим босом», — розповіла Меган, пише express.co.uk

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Нагадаємо, ще у квітні Меган розповіла про важливу подію у житті свого сина на саміті TIME100 у Нью-Йорку. Меган сказала, що зуб Арчі хитається, додавши: «Це ось-ось станеться, і я сподіваюся, що повернуся додому вчасно!».

Меган із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Схоже, герцогиня встигла ж таки до знаменної події.

Меган Маркл / © Getty Images