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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
509
Час на прочитання
2 хв

Виїхали в літню резиденцію: королева Мері і король Фредерік X поділилися першими фото з відпустки

Данська королівська родина вирушила на літні канікули.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Щороку король Фредерік X та королева Мері їдуть разом із дітьми до своєї літньої резиденції у замку Граастен, яка розташована в Південній Ютландії.

Там королівське подружжя возз’єднається з матір’ю монарха, королевою Маргрете II, і тіткою, принцесою Бенедикте, які також попрямують до літньої резиденції на відпочинок.

Принц Вінсент, принцеса Ізабелла, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент, принцеса Ізабелла, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

У Instagram вже поділилися знімками королівської родини, яка прибула до Грастена.

«На Їхні Величності короля та королеву, а також Їх Королівські Високості принцесу Ізабеллу та принца Вінсента сьогодні у Грастені чекав теплий та святковий прийом.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Від міської площі королівська родина попрямувала до замку Грастен, щоб розпочати своє щорічне літнє перебування. Протягом півкілометрового шляху короля і королеву, принца та принцесу зустрічали прапори, квіти та привітання від численних присутніх. До цього перед Старою ратушею їх зустрічала міська рада Сеннеборгу», — йдеться у повідомленні під фотографіями.

Принц Вінсент, принцеса Ізабелла, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Вінсент, принцеса Ізабелла, королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері цього дня була одягнена в сукню з принтом і короткий бежевий жакет, підкресливши поясом талію, а взула туфлі-слінгбеки на невисоких підборах. Її чоловік, який йшов з дружиною в обіймах, був у костюмі та білій сорочці, але без краватки.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

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