Вийшла на балкон із сім'єю: іменинниця королева Маргрете святкує 86-річчя

Королева Маргрете II, король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

З нагоди свята Її Величність була зазнімкована для портрета. Фотографію королеви Маргрете II було зроблено у саду Фреденсборгського палацу 2025 року. На ній фіолетова лаконічна сукня, сережки-стокротки у вухах і така сама брошка. Вона сидить на красивому золотому стільці у королівських покоях палацу.

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Пізніше вдень королева разом із сином королем Фредеріком X та невісткою королевою Мері були присутні на концерті на головних сходах палацу. З 11:45 громадяни запрошувалися вишикуватися у Внутрішньому палацовому саду біля головних сходів, щоб взяти участь у святкуванні дня народження королеви Маргрете.

Її Величність привітала публіку, махаючи їм рукою і була одягнена в молочно-білу блузу, синій картатий жакет і червону спідницю міді. На ній були шкіряні туфлі, а в руках тростина. Також образ Маргрете доповнювала золота брошка у вигляді підкови та квіткові сережки.

Королева Мері мала дуже скромний вигляд і була у темно-синьому костюмі, синій блузці та замшевих туфлях. Вона розпустила волосся, зробивши легке укладання та макіяж. Нещодавно у Мері помер батько та королева саме з цієї причини обрала такий стриманий образ для святкового заходу.