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Вийшла в світ з бойфрендом: принцесу Монако Олександру зазнімкували на публічному заході
Принцеса Олександра Ганноверська вийшла на публіку своїм бойфрендом.
Молодша дочка принцеси Монако Кароліни (систри князя Альбера II) та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн відвідали гонку Monaco E-Prix, 7-й етап чемпіонату світу FIA Formula E 2025 на трасі Монако у Монте-Карло. Пару зазнімкували фотографи.
Бен був у синьому піджаку, білій сорочці та пісочних штанях з поясом, а Олександра одягла червоно-білу сукню у принт та короткий темно-синій джемпер зверху. У принцеси було розпущене її натуральне каштанове волосся, на обличчі практично не було макіяжу, а на шиї було кілька золотих ланцюжків.
Цей же захід відвідала і княгиня Монако Шарлін. Вона з’явилася на публіці у білій сорочці та смугастій червоній спідниці, а також взута у шкіряні туфлі-човники на підборах.