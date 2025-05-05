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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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192
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Вийшла в світ з бойфрендом: принцесу Монако Олександру зазнімкували на публічному заході

Принцеса Олександра Ганноверська вийшла на публіку своїм бойфрендом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра / © Getty Images

Молодша дочка принцеси Монако Кароліни (систри князя Альбера II) та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн відвідали гонку Monaco E-Prix, 7-й етап чемпіонату світу FIA Formula E 2025 на трасі Монако у Монте-Карло. Пару зазнімкували фотографи.

Бен був у синьому піджаку, білій сорочці та пісочних штанях з поясом, а Олександра одягла червоно-білу сукню у принт та короткий темно-синій джемпер зверху. У принцеси було розпущене її натуральне каштанове волосся, на обличчі практично не було макіяжу, а на шиї було кілька золотих ланцюжків.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра / © Getty Images

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра / © Getty Images

Цей же захід відвідала і княгиня Монако Шарлін. Вона з’явилася на публіці у білій сорочці та смугастій червоній спідниці, а також взута у шкіряні туфлі-човники на підборах.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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