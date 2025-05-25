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Вийшло елегантно: принцеса Кейт знову надихнулася образом своєї свекрухи Діани
Нещодавно принцеса Уельська Кейт відвідала захід у Шотландії, а її новий образ, який вона обрала для появи на публіці, порівнюють з одним із образів її покійної свекрухи принцеси Діани.
Принцеса Уельська часто віддає шану своїй свекрусі за допомогою моди. На церемонії надання імені кораблю HMS Glasgow Королівського флоту в Шотландії Кетрін з’явилася в темно-синій сукні Suzannah London з контрастним білим окантуванням, доповнила лук капелюхом з широкими крисами Philip Treacy, взула світлі туфлі-човники Gianvito Rossi. Образ принцеса доповнила сапфіровими сережками принцеси Діани, брошкою на сукні, зробила гарну зачіску у вигляді пучка та виразний макіяж очей.
Цей аутфіт нагадав образ, в якому принцеса Діана відвідала Ліверпуль на церемонії вручення нагород «Битва за Атлантику». В той день на принцесі Уельській був короткий синій жакет з білим окантуванням і золотими ґудзиками, вона носила крислатий капелюх до тону і білу спідницю-плісе з синім кантом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Кейт надихалася образами своєї свекрухи.