ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Вийшло кумедно: як королеви Максима і Матильда з’явилися на заході в однакових пальтах

Якось дві знамениті королівські особи з’явилися на публіці практично в ідентичних пальтах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королеви Максима та Матильда

Королеви Максима та Матильда / © Getty Images

Це фото було зроблено у грудні 2007 року, коли принцеса Максима Нідерландська (нині королева Максима) та принцеса Матильда Бельгійська (нині королева Матильда) зустрілися у Музеї культури після відвідин презентації книжки про живопис у Нідерландах.

Королеви Матильда і Максима / © Getty Images

Королеви Матильда і Максима / © Getty Images

Обидві жінки того дня були одягнені в дуже ідентичні пальта у великий принт «собачий зуб», обидві одягла щільні чорні колготи під них і взули лаковані туфлі на високих підборах. Вийшов дуже кумедний момент, коли вони зустрілися і побачили, як схожі їхні образи.

Королеви Максима і Матільда / © Getty Images

Королеви Максима і Матільда / © Getty Images

Через багато років 2024-го королева Матильда практично повторила образ королеви Максими, коли відвідала Scan-R, засіб масової інформації, орієнтований на молодих людей віком від 12 до 25 років у Дісоні.

Вона з’явилася на заході у насиченому синьому штанному костюмі та кейппальті синього кольору, доповнивши образ туфлями-човниками із замші та мініатюрним клатчем, а образ нагадував деякі виходи королеви Максими. Схоже, що новий стиліст бельгійської королеви надихався стилем Максими Нідерландської.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie