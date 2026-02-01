Вийшло кумедно: як королеви Максима і Матильда з’явилися на заході в однакових пальтах

Королеви Максима та Матильда / © Getty Images

Це фото було зроблено у грудні 2007 року, коли принцеса Максима Нідерландська (нині королева Максима) та принцеса Матильда Бельгійська (нині королева Матильда) зустрілися у Музеї культури після відвідин презентації книжки про живопис у Нідерландах.

Королеви Матильда і Максима / © Getty Images

Обидві жінки того дня були одягнені в дуже ідентичні пальта у великий принт «собачий зуб», обидві одягла щільні чорні колготи під них і взули лаковані туфлі на високих підборах. Вийшов дуже кумедний момент, коли вони зустрілися і побачили, як схожі їхні образи.

Королеви Максима і Матільда / © Getty Images

Через багато років 2024-го королева Матильда практично повторила образ королеви Максими, коли відвідала Scan-R, засіб масової інформації, орієнтований на молодих людей віком від 12 до 25 років у Дісоні.

Вона з’явилася на заході у насиченому синьому штанному костюмі та кейппальті синього кольору, доповнивши образ туфлями-човниками із замші та мініатюрним клатчем, а образ нагадував деякі виходи королеви Максими. Схоже, що новий стиліст бельгійської королеви надихався стилем Максими Нідерландської.

Королева Матильда / © Getty Images