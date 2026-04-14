- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Вийшло мило: король Філіп та його дочка принцеса Елеонора відтворили фото десятирічної давності
15 квітня королю Бельгії виповниться 66 років.
На честь майбутнього святкування дня народження монарх та його родина поділилися новими знімками у Instagram. На фото короля Філіпа зазнімковано з його молодшою дочкою – принцесою Елеонорою, якій 16 квітня виповниться 18 років.
Батько та дочка відтворили фото десятирічної давності, а підпис до знімків свідчить:
«Діти теж ростуть…
На честь 66-річчя короля, і особливо 18-річчя його молодшої дочки, принцеси Елеонори, пропонуємо до вашої уваги перевидання культової фотографії, на якій вони зображені разом 2016 року і сьогодні, на честь їхніх днів народження».
Філіп на знімках майже не змінився, а ось його дочка помітно подорослішала.
Коли була зроблена ця фотографія 2016 року, молодша дочка бельгійського короля та королеви була зовсім маленькою дівчинкою, якій ось-ось мало виповнитись вісім років. Зараз вона дуже висока і красива молода дівчина.
Незмінним залишається лише місце знімання – сади палацу Лакен.