227
1 хв

Вийшло мило: король Філіп та його дочка принцеса Елеонора відтворили фото десятирічної давності

15 квітня королю Бельгії виповниться 66 років.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіпп і принцеса Елеонора

Король Філіпп та принцеса Елеонора / © Instagram Бельгійської королівської родини

На честь майбутнього святкування дня народження монарх та його родина поділилися новими знімками у Instagram. На фото короля Філіпа зазнімковано з його молодшою дочкою – принцесою Елеонорою, якій 16 квітня виповниться 18 років.

Король Філіп і принцеса Елеонора 2016 року / © Instagram Бельгійської королівської родини

Батько та дочка відтворили фото десятирічної давності, а підпис до знімків свідчить:

«Діти теж ростуть…

На честь 66-річчя короля, і особливо 18-річчя його молодшої дочки, принцеси Елеонори, пропонуємо до вашої уваги перевидання культової фотографії, на якій вони зображені разом 2016 року і сьогодні, на честь їхніх днів народження».

Філіп на знімках майже не змінився, а ось його дочка помітно подорослішала.

Король Філіп і принцеса Елеонора 2026 року / © Instagram Бельгійської королівської родини

Коли була зроблена ця фотографія 2016 року, молодша дочка бельгійського короля та королеви була зовсім маленькою дівчинкою, якій ось-ось мало виповнитись вісім років. Зараз вона дуже висока і красива молода дівчина.

Незмінним залишається лише місце знімання – сади палацу Лакен.

