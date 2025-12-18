ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Вийшло непогано: Борис Джонсон у компанії дружини та дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії полетів із дружиною і дітьми до Японії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Борис і Керрі Джонсон

Борис і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Уже майже тиждень 61-річний Борис Джонсон і його дружина — 37-річна Керрі - разом з їхньою молодшою донькою Поппі Елізою та старшим сином Вілфредом перебувають у Токіо, Японія. У своєму Instagram жінка показала, як проходить їхня поїздка.

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис і Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис і Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з фото, вони проводять весело й активно час: гуляють містом і відвідують його головні визначні пам’ятки, куштують страви японської кухні та різні морські делікатеси, а також знайомляться зі східною культурою.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Сім’я навіть узяла участь у майстер-класі з приготування суші. Борис крутив роли і зафіксував результат на відео — вийшло непогано як для першого разу.

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон на мастер-классе по приготовления суши / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі Джонсон — третя дружина колишнього британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка до одруження з ним була активісткою в галузі екології, старшою радницею благодійної організації з охорони океану — Oceana, а також працювала спеціальною радницею зі ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджида Джавіда і Джона Віттінгдейла (міністр із питань культури, ЗМІ та спорту), була главою зі зв’язків із громадськістю Консервативної партії та ін.

Нині Керрі та Борис виховують уже чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони мешкають у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie