Вийшло непогано: Борис Джонсон у компанії дружини та дітей приготував суші на майстер-класі в Токіо

Борис і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Уже майже тиждень 61-річний Борис Джонсон і його дружина — 37-річна Керрі - разом з їхньою молодшою донькою Поппі Елізою та старшим сином Вілфредом перебувають у Токіо, Японія. У своєму Instagram жінка показала, як проходить їхня поїздка.

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис і Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з фото, вони проводять весело й активно час: гуляють містом і відвідують його головні визначні пам’ятки, куштують страви японської кухні та різні морські делікатеси, а також знайомляться зі східною культурою.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Сім’я навіть узяла участь у майстер-класі з приготування суші. Борис крутив роли і зафіксував результат на відео — вийшло непогано як для першого разу.

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон на мастер-классе по приготовления суши / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі Джонсон — третя дружина колишнього британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка до одруження з ним була активісткою в галузі екології, старшою радницею благодійної організації з охорони океану — Oceana, а також працювала спеціальною радницею зі ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджида Джавіда і Джона Віттінгдейла (міністр із питань культури, ЗМІ та спорту), була главою зі зв’язків із громадськістю Консервативної партії та ін.

Нині Керрі та Борис виховують уже чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони мешкають у заміському особняку Брайтвелл-Менор.