Категорія
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Вийшли на балкон палацу: данська королівська родина святкує день народження короля Фредеріка X

Данський король Фредерік X сьогодні святкує день народження. Йому виповнюється 58 років.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Жозефіна, король Фредерік X, королева Мері та принц Вінсент

Цей день у королівській родині був відзначений новими фотографіями, зробленими у Тронному залі Крістіансборгського палацу незадовго до ювілею Його Величності.

«Сьогодні Його Величності виповнюється 58 років, і цей день відзначається зранку новими фотографіями, зробленими у Тронному залі палацу Крістіансборг незадовго до дня народження», - йдеться у повідомленні.

А вдень Його Величність та члени королівської родини з'явилися на балконі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу. Фредерік та його дружина королева Мері вийшли на балкон зі своїми молодшими дітьми – принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною.

Королева Мері з'явилася на балконі в блакитному топі та білих широких штанях зі стрілками, доповнивши образ золотою підвіскою на шиї та сережками-висячками, король Фредерік X одягнув синій класичний костюм, блакитну сорочку та рожеву краватку у дрібний принт.

Принцеса Жозефіна була в квітковій сукні міді з мереживом, доповнивши аутфіт ниткою перлів на шиї, а також золотими браслетами на зап'ясті, каблучкою з блакитним каменем і бірюзовим манікюром, а її брат принц Вінсент одягнув картатий піджак, сірі штани та блакитну краватку. На зап'ясті та принца був браслет із кольоровим камінням.

Днем раніше вся сім'я взяла участь у королівському забігу, приєдналися і старші діти монаршого подружжя.

