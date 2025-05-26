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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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195
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Вийшли на доріжку в однакових сукнях: сестри Спенсер на Канському кінофестивалі

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер відвідали 78-й Канський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія та Еліза Спенсер

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Сестри Спенсер побували на прем’єрі «La Venue de l’Avenir» у межах 78-го Каннського кінофестивалю, що відбувся у Палаці фестивалів у Каннах.

Леді Амелія обрала для виходу чорну сукню без бретельок, з невеликим шлейфом зокрема і шлейфом з тюлю. Її волосся було зібране в тугий низький пучок, на обличчі був макіяж у натуральних відтінках, сережки у вухах та чокер на шиї, а також браслет та каблучка з цього самого гарнітура.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Її сестра леді Еліза одягла таку саму білу сукню Vera Wang Bride x Pronovias Fanel з двома шлейфами та баскою, доповнивши вбрання сережками-висячками, кольє, браслетом та каблучкою.

У дівчини була така сама зачіска і макіяж, як у її сестри-близнючки.

Також минулого тижня Каннський кінофестиваль відвідала їхня старша сестра леді Кіті Кітті Спенсер. Вона з’явилася на публіці у фіолетовій сукні, розшитій паєтками від Dolce & Gabbana. А у білому мереживному вбранні відвідала вечір amfAR Cinema Against AIDS у Hotel du Cap-Eden-Roc.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

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Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Голлі Беррі_7 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

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Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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