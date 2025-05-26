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Вийшли на доріжку в однакових сукнях: сестри Спенсер на Канському кінофестивалі
Леді Амелія та леді Еліза Спенсер відвідали 78-й Канський кінофестиваль.
Сестри Спенсер побували на прем’єрі «La Venue de l’Avenir» у межах 78-го Каннського кінофестивалю, що відбувся у Палаці фестивалів у Каннах.
Леді Амелія обрала для виходу чорну сукню без бретельок, з невеликим шлейфом зокрема і шлейфом з тюлю. Її волосся було зібране в тугий низький пучок, на обличчі був макіяж у натуральних відтінках, сережки у вухах та чокер на шиї, а також браслет та каблучка з цього самого гарнітура.
Її сестра леді Еліза одягла таку саму білу сукню Vera Wang Bride x Pronovias Fanel з двома шлейфами та баскою, доповнивши вбрання сережками-висячками, кольє, браслетом та каблучкою.
У дівчини була така сама зачіска і макіяж, як у її сестри-близнючки.
Також минулого тижня Каннський кінофестиваль відвідала їхня старша сестра леді Кіті Кітті Спенсер. Вона з’явилася на публіці у фіолетовій сукні, розшитій паєтками від Dolce & Gabbana. А у білому мереживному вбранні відвідала вечір amfAR Cinema Against AIDS у Hotel du Cap-Eden-Roc.