Суспільство
115
1 хв

Вже на навчанні: дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI — принцеса Леонор — приїхала до повітряної академії

У спадкоємиці іспанського престолу сьогодні перший навчальний день у Генеральній повітряній академії у Сан-Хав’єрі, у Мурсії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор розпочинає останній із трьох курсів військової підготовки як майбутнього генерал-капітана Збройних сил, коли вона вступить на престол.

Після закінчення минулого року Генеральної академії армії у Сарагосі та Військово-морського училища Марін, яке включало шість місяців навігації на борту навчального судна «Хуан Себастьян Елькано», Леонор вступила на четвертий курс навчання на пілота до Генеральної повітряної академії Сан-Хав’єра.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса мала чудовий вигляд у синій військовій формі, білих рукавичках та кашкеті, який тримала в руках. На її обличчі був легкий макіяж і волосся зібране в низький тугий пучок.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де отримуватимуть освіту європейські принци та принцеси.

