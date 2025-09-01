Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор розпочинає останній із трьох курсів військової підготовки як майбутнього генерал-капітана Збройних сил, коли вона вступить на престол.

Після закінчення минулого року Генеральної академії армії у Сарагосі та Військово-морського училища Марін, яке включало шість місяців навігації на борту навчального судна «Хуан Себастьян Елькано», Леонор вступила на четвертий курс навчання на пілота до Генеральної повітряної академії Сан-Хав’єра.

Принцеса мала чудовий вигляд у синій військовій формі, білих рукавичках та кашкеті, який тримала в руках. На її обличчі був легкий макіяж і волосся зібране в низький тугий пучок.

