Вже не секрет: про що розмовляли принцеса Кейт і Меланія Трамп під час зустрічі у Віндзорі

Учора принц і принцеса Уельські перші зустріли президента Трампа та його дружину Меланію у Віндзорському парку, коли президентське подружжя приземлилося там на гелікоптері.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт і Меланія Трамп

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Associated Press

Після привітання Уельські провели Трампів до короля Чарльза і королеви Каміллі і вже там між Кейт і Меланією зав’язалася невимушена бесіда, яку проаналізував читець по губах Джеремі Фріман.

За його словами, Меланія Трамп запитала принцесу Кейт про її дітей та сім’ю.

/ © Associated Press

© Associated Press

«А як у вас справи, як діти?», — запитала Меланія. На що Кейт їй відповіла: «У них все гаразд, вони щойно повернулися до школи і знову освоюються». На цю фразу перша леді знову відповіла: Це чудово, після чого Кейт запитала: А як щодо твого?. Проте решту обговорення розібрати не вдалося, оскільки камера перемістилася в інше місце, пише express.co.uk.

Принцеса Кейт і Меланія Трамп у Фрогморі / © Associated Press

Принцеса Кейт і Меланія Трамп у Фрогморі / © Associated Press

Експерт також вловив інший момент розмови, коли Кейт запитала Меланію, що вона думає про Віндзорські сади. Явно вражена, Меланія відповіла: «Просто чудово, мені дуже подобається, я обожнюю зелень і дику природу».

Нагадаємо, сьогодні Кейт прогулялася з першою леді садами у Фрогморі. Вони зустрілися із групою скаутів, яким привезли подарунки.

