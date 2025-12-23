Вже не так близькі, як раніше: чому принцеса Кейт і Піппа Міддлтон припинили тісно спілкуватися

Піппа та Кейт

Піппа Міддлтон-Меттьюз — молодша сестра принцеси Уельської — цього року була відсутня на різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня у Вестмінстерському абатстві.

Натомість Піппа була присутня на гранпрі Формули 1 в Абу-Дабі зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюзом, колишнім автогонщиком і нинішнім членом ради директорів William Racing.

«Піппа стала все більш зайнята поїздками та діловими справами. Відвідування Гран-прі Абу-Дабі разом із Джеймсом було важливою подією для них обох, і воно просто збіглося з різдвяним концертом», — повідомило тоді джерело RadarOnline.

Піппа на різдвяному концерті Кейт у минулі роки / © Getty Images

«Деякі люди запитували, чому вона пропустила різдвяну службу, але це не було зневагою — просто її життя стало більш орієнтованим на глобальні події, і іноді вона не може бути в Лондоні на таких заходах», — розповіло джерело.

Незважаючи на пояснення відсутності Піппи, шанувальники королівської родини все одно звинуватили її у відсутності підтримки сестри. «Нагадую всім, що Піппа пірнала з яхти, коли Кейт робила операцію з видалення передракових клітин», — написав один користувач на X. «І вона також не супроводжувала Кейт на жодному матчі Вімблдона цього року». Інший користувач X прокоментував: «Вони давно не розмовляли одна з одною!» — пише sheknows.com.

Кейт і Піппа одного разу на Вімблдоні в Лондоні / © Getty Images

«Поки ми всі були зайняті тим, що косо поглядали на постійні нападки на адресу Гаррі та Меган, сестра Кейт, Піппа, непомітно допустила монументальну помилку під час інтерв’ю минулого тижня. Вона сказала, що Кейт не хвора у традиційному сенсі. Хм, що це взагалі означає?», — написав ще один користувач соцмережі X.

Нагадаємо, у березні 2025 року інше джерело повідомило RadarOnline, що Кейт і Піппа «цілком різні», оскільки сестри віддаляються одна від одної. «Кейт чудово розуміє, що все змінюється вже давно. Тиск, пов’язаний з її публічною роллю, лише посилився після смерті королеви Єлизавети II, що висунула її чоловіка та дітей у чергу на престол», — сказав інсайдер. «На жаль, побічним ефектом цього стала втрата невимушеного сімейного укладу Міддлтон, який вона так цінує… особливо її колись неймовірно близьких стосунків із молодшою сестрою».

Сім’я Уельських на концерті у Вестмінстерському абатстві цього року / © Associated Press

Однак інше джерело RadarOnline, яке з’явилося в грудні 2025 року, спростувало твердження про будь-які розбіжності між сестрами, наполягаючи на тому, що їхні стосунки залишаються так само «міцними», як і раніше.

«Стосунки між Кейт і Піппою дійсно міцні. Її сестрі просто захотілося чогось іншого цього року, і вона сказала Кейт, що повернеться на службу наступного року. Це стало невід’ємною частиною календаря сім’ї Міддлтон, тому вона перепросила за те, що не змогла бути присутньою цього року, але загалом між сестрами все гаразд», — сказав інсайдер.

Нагадаємо, на різдвяному концерті Кейт з’явилася зі своїм чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми, а також іншими членами королівської родини.