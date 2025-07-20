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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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272
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Вже носила його: принцеса Кейт вигуляла улюблений літній капелюх

У ньому дружина принца Вільяма приїжджала на фінал Вімблдонського тенісного турніру серед чоловіків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Цього року Кетрін з’явилася на турнірі в красивій кобальтово-синій сукні міді з бантом від Roksanda, взута в туфлі-човники Ralph Lauren кольору капучіно і з плетеним капелюхом від LK Bennett, з чорною стрічкою на голові.

Аксесуар чудово доповнював літній лук принцеси і закривав її обличчя від сонця, коли Кейт сиділа на трибунах разом зі своєю родиною — дочкою принцесою Шарлоттою, сином принцом Джорджем та чоловіком принцом Вільямом. Також Кетрін одягла сонцезахисні окуляри Ralph Lauren.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Примітно, що принцеса Кейт вже носила цей капелюх на Вімблдон у липні 2022 року. Тоді вона відвідувала фінал турніру у жіночому одиночному розряді. Тоді на ній також була сукня від британського бренду Roksanda, але жовтого кольору і теж з бантом.

Принцеса Уельська на Вімблдоні 2022 року / © Getty Images

Принцеса Уельська на Вімблдоні 2022 року / © Getty Images

Доповнили цей літній образ сонцезахисні окуляри від Bulgari та білі туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська на Вімблдоні 2022 року / © Getty Images

Принцеса Уельська на Вімблдоні 2022 року / © Getty Images

Раніше ми розповідали про нову прикрасу, яку Кейт носила на Вімблдоні цього року.

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