Вже прокинулася: Меган Маркл кумедно привітала чоловіка Гаррі з днем народження
У Монтесіто, в Каліфорнії, де мешкає родина принца Гаррі та Меган Маркл зараз пів на дев’яту ранку.
Меган насамперед після того, як прокинулася, вирішила зробити пост у своєму Instagram і привітати свого чоловіка іменинника з днем народження. Вона опублікувала фотографію Гаррі, схоже, це кадр із його військової служби, і написала:
«О, привіт, імениннику🔥».
На знімку принц одягнений у форму льотчика, у нього скуйовджене руде волосся і він дивиться просто в камеру.
Як сім’я святкуватиме 41-й день народження принца, який щойно повернувся до США з України, Меган не повідомила, але, впевнені, вона обов’язково поділиться з шанувальниками фотографіями у сторіз.
Ми ж тим часом зібрали вам милу добірку фотографій принца Гаррі з його дитячих років.