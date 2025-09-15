Вже прокинулася: Меган Маркл кумедно привітала чоловіка Гаррі з днем народження

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган насамперед після того, як прокинулася, вирішила зробити пост у своєму Instagram і привітати свого чоловіка іменинника з днем народження. Вона опублікувала фотографію Гаррі, схоже, це кадр із його військової служби, і написала:

«О, привіт, імениннику🔥».

Принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

На знімку принц одягнений у форму льотчика, у нього скуйовджене руде волосся і він дивиться просто в камеру.

Як сім’я святкуватиме 41-й день народження принца, який щойно повернувся до США з України, Меган не повідомила, але, впевнені, вона обов’язково поділиться з шанувальниками фотографіями у сторіз.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Ми ж тим часом зібрали вам милу добірку фотографій принца Гаррі з його дитячих років.