Вже роблять ремонт: стало відомо, куди переїдуть принц Вільям та принцеса Кейт
Принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей таки всерйоз розглядають варіант переїзду до восьмикімнатного будинку Forest Lodge у Віндзорі.
Британська газета The Sun пише, що принцеса Кейт і принц Вільям незабаром покинуть свій будинок в Аделаїда-котедж разом зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї — і переїдуть до іншого будинку у Віндзорі.
За даними видання, вони, ймовірно, переїдуть до восьмикімнатного будинку Forest Lodge, який знаходиться недалеко від нинішнього чотирикімнатного будинку Adelaide Cottage.
«Сім’я Уельських переїде в новий будинок наприкінці цього року», — підтвердив виданню People представник Кенсінгтонського палацу.
В даний час у Forest Lodge проводиться невеликий ремонт перед переїздом сім’ї, всі витрати на нього Уельські оплачують самі.
Нагадаємо, Кейт та Вільям довго не засиджуються на одному місці. Три роки тому вони переїхали до котеджу Аделаїда в королівському маєтку Віндзор. На той час троє їхніх дітей розпочали навчання у підготовчій школі спільного навчання Lambrook у сусідньому Аскоті.
Але наступного року їхній старший син принц Джордж готується вступати до Ітона. Отже, сім’я, мабуть, зважилася на деякі зміни. Тим більше, що саме в Adelaide Cottage Уельським довелося подолати найважчі випробування, коли Кейт діагностували рак. Зараз принцеса перебуває у стані ремісії та повністю зосереджена на своєму здоров’ї та своїй родині.