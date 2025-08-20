Вже закуповують меблі: з’явилися нові подробиці про переїзд принца і принцеси Уельських до нового будинку

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Королівські джерела повідомляють, що цей будинок стане постійним домом для пари та їхніх трьох дітей, і вони продовжать жити там навіть після того, як Вільям зійде на престол, пише The Sun.

Букінгемський палац, розташований у центрі Лондона, приблизно за 35 кілометрів на схід від Віндзора, завжди був головною резиденцією британської монархії. В даний час у ньому проходить масштабна реновація вартістю 463 мільйони доларів, внаслідок чого більша його частина непридатна для використання королем Чарльзом та іншими членами королівської родини.

Forest Lodge / © Getty Images

76-річний Чарльз під час своїх візитів до Лондона проживає у своїй постійній резиденції Кларенс-гаусі із дружиною королевою Каміллою.

Реклама

Букінгемський палац, який інсайдери називають «резиденцією монарха», є центром життя Великої Британії. Крім того, він часто є місцем проведення державних візитів та публічних церемоній нагородження, присвячених видатним діячам британського суспільства. Але жити у ньому нинішній монарх не хоче, як і його покійна мати королева Єлизавета II останні роки життя проживала у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Вільям і Кейт виявили, що Віндзор ідеально підходить для їхнього сімейного життя. Там розташована школа Ламбрук, яку відвідують діти пари, неподалік знаходиться Ітонський коледж, куди наступного року вступатиме принц Джордж.

«Сім’я Уельських цього року переїде», — підтвердив представник Кенсінгтонського палацу виданню People 16 серпня. Уельські, слідуючи звичному способу життя в котеджі Аделаїда, і прагнучи зробити сімейне життя максимально комфортним для дітей, не найматимуть прислугу в Forest Lodge. Марія Турріон Борралло, яка вже багато років працює нянею дітей, і хатні робітниці, ймовірно, розмістяться в інших, менш великих будинках маєтку.

Принцеса Кейт із синами — принцами Джорджем і Луї / © Associated Press

Також додатковою перевагою цього району є те, що він розташований лише за 30 хвилин їзди від батьків принцеси Кейт, Керол та Майкла Міддлтонів, які дуже дбають про своїх онуків і часто проводять час із Кейт та Вільямом.

Реклама

Кейт та Вільям самі фінансують ремонт нового будинку і вже закуповують меблі.