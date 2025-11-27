Вже запалили ялинки: улюблену резиденцію королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва

Ялинка у Віндзорському замку / © Getty Images

Співробітники палацу завершили декорування Малинової вітальні Віндзорського замку у Віндзорі.

У ці різдвяні свята гості Віндзорського замку зможуть побачити святкові прикраси, що прикрашають парадні покої та прилеглу територію, включаючи 6-метрову ялицю Нордмана в залі Святого Георгія, що росте неподалік, у Великому Віндзорському парку, і освітлену тисячами вогнів.

Декорування Малинової вітальні Віндзорського замку / © Getty Images

Напередодні різдвяних свят традиційно публікуються фотографії урочисто прикрашених палацових кімнат.

Ялинка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

