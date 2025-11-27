ТСН у соціальних мережах

Вже запалили ялинки: улюблену резиденцію королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва

Королівські резиденції поступово починають прикрашати до Різдва.

Ялинка у Віндзорському замку

Ялинка у Віндзорському замку / © Getty Images

Співробітники палацу завершили декорування Малинової вітальні Віндзорського замку у Віндзорі.

У ці різдвяні свята гості Віндзорського замку зможуть побачити святкові прикраси, що прикрашають парадні покої та прилеглу територію, включаючи 6-метрову ялицю Нордмана в залі Святого Георгія, що росте неподалік, у Великому Віндзорському парку, і освітлену тисячами вогнів.

Декорування Малинової вітальні Віндзорського замку / © Getty Images

Декорування Малинової вітальні Віндзорського замку / © Getty Images

Напередодні різдвяних свят традиційно публікуються фотографії урочисто прикрашених палацових кімнат.

Ялинка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Ялинка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Ялинка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Ялинка в залі Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як шотландську резиденцію короля Чарльза вже прикрасили до Різдва.

