Вже запалили ялинки: улюблену резиденцію королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва
Королівські резиденції поступово починають прикрашати до Різдва.
Співробітники палацу завершили декорування Малинової вітальні Віндзорського замку у Віндзорі.
У ці різдвяні свята гості Віндзорського замку зможуть побачити святкові прикраси, що прикрашають парадні покої та прилеглу територію, включаючи 6-метрову ялицю Нордмана в залі Святого Георгія, що росте неподалік, у Великому Віндзорському парку, і освітлену тисячами вогнів.
Напередодні різдвяних свят традиційно публікуються фотографії урочисто прикрашених палацових кімнат.
