Вже 10 років разом: яким був весільний поцілунок Камали Гарріс та її чоловіка Дуга Емгоффа

З нагоди річниці пари пропонуємо подивитися, якими вони були у свій важливий день.

Камала Гарріс познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, адвокатом Дугом Емгоффом, через спільного друга, який влаштував їм побачення наосліп 2013 року.

Вони одружилися 22 серпня 2014 року в приміщенні суду в Санта-Барбарі, Каліфорнія, і цього року виповнилося вже 10 років як вони разом.

Знімком весільного поцілунку Дуг поділився у Instagram. Камала в день весілля була у довгій сукні та фаті.

Також напередодні річниці Емгофф прокоментував фотографію у кумедному відео.

"Ой. Це був наш весільний поцілунок майже 10 років тому. Незабаром наша десята річниця, і думати про те, де ми були 10 років тому і де ми зараз, дійсно неймовірно. Але це те, що ми все ще відчуваємо одне до одного. Навіть попри все, що відбувається", – сказав він у відео, перш ніж пожартувати: "За винятком того, що тепер вона дійсно знаменита".

Після шлюбу Камала стала мачухою для двох дітей Дуга від першого шлюбу – дочки Елли та сина Коула. З нагоди сімейного свята син змонтував відео для Дуга з його фотографіями різних років і на ньому можна побачити кадр із весілля пари 2014 року.

Камала Гарріс із чоловіком у день весілля / фото: instagram.com/coleemhoff

Читайте також:

Образи віцепрезидентки США Камали Гарріс (22 фото)