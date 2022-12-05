Вже готуються: корона, в якій буде короновано Чарльза III, покинула знаменитий Лондонський Тауер

У Британії вже розпочалася підготовка до майбутньої коронації короля Чарльза ІІІ. Захід відбудеться 6 травня 2023 року у Лондоні.

Повідомляється, що корона Святого Едуарда, яку одягнуть на голову короля в день коронації у Вестмінстерському абатстві, залишила знаменитий Лондонський Тауер, де вона зберігається разом з іншими коштовностями корони, щоб підготувати її до історичної служби, яка відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року.

Корона Святого Едуарда / Фото: Getty Images

У суботу Букінгемський палац оголосив, що корона Святого Едуарда, яка буде в центрі урочистої події, вже в дорозі і піддасться деякій "модифікації" перед коронацією через п'ять місяців, пише People.

74-річному королеві Чарльзу III покладуть корону на голову в момент коронації під час служби у Вестмінстерському абатстві. Корона була вперше виготовлена ​​для Карла II 1661 року і стала заміною попередньої корони, яка була переплавлена 1649 року.

Також, ймовірно, король Чарльз одягне легшу Імператорську державну корону, коли покине церемонію.

Мати Чарльза – Єлизавета II – у день коронації також коронувалась у короні Святого Едуарда (від того часу цю корону більше ніхто не одягав), але потім носила іншу – корону Британської імперії, яка була створена 1937 року для коронації батька Єлизавети II – короля Георга VI – компанією Garrard & Co. Її наступник король Чарльз носитиме цю корону в таких випадках, як державне відкриття парламенту.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Крім корони святого Едуарда новому королю буде вручено коронаційне кільце, прозване обручкою Англії, яке буде одягнене на безіменний палець правої руки монарха. Більш докладно про коронацію Чарльза та його корону, ми вже розповідали раніше.

Корона Святого Едуарда праворуч, держава в центрі, скіпетр з хрестом та корона Британської імперії / Фото: Getty Images

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