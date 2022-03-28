Вже ходить: принцеса Євгенія показала нові фото однорічного сина

Принцеса Йоркська Євгенія показала підписникам свого Instagram нові фотографії сина Августа.
Принцеса опублікувала новий кадр з нагоди Дня матері. На фото видно, як Євгенія присіла, щоб обійняти свого сина. Їхніх облич на знімку не видно. Фото було зроблено на виставці Ван Гога у Лондоні.
У неділю ввечері принцеса Йоркська також опублікувала фото своєї мами Сари Йоркської на честь Дня матері. Сара, нагадаємо, нещодавно приїжджала на кордон із Україною у Польщі для того, щоб зустрітися з українськими біженцями та допомогти людям.
На свій день народження принцеса Йоркська показувала, як вони з чоловіком та сином прогулювалися втрьох парком.
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