Вже кусає лікті: принц Гаррі намагається вилучити свої мемуари з друку

Майже jдразу після похорону королеви Єлизавети II принц Гаррі і Меган Маркл відлетіли до США. Щоправда напередодні герцогиня Сассекська все ж таки намагалася отримати аудієнцію у короля і написала йому листа. Але він, зважаючи на все, залишився без відповіді.

У США Гаррі мабуть ще раз обдумав усе, що написав у своїх мемуарах і тепер хоче взяти ще одну паузу, перш ніж вони з'являться у продажу.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Західна преса пише, що колишній королівський дворецький герцога Сассекського закликав його ще раз переосмислити все те, що Гаррі написав у своїх мемуарах.

Грант Гарролдс, колишній королівський дворецький Гаррі, Вільяма та Чарльза, розповів GB News, що мемуари стануть "катастрофою" для Сассекських. Ця поїздка Гаррі та Меган до Британії показала, що стосунки з сім'єю і, особливо, з королем Чарльзом ще можна налагодити, пише express.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Принц Гаррі це розуміє, і з'явилася поки що непідтверджена інформація про те, що він намагається відкласти випуск мемуарів до 2023 року, хоча вони спочатку були заплановані до випуску в листопаді 2022 року.

Очевидно, що щось таке, що завдасть шкоди батькові Гаррі чи всій королівській сім'ї, принц таки написав у своїй книжці. Що, втім, не дивно, адже йому заплатили величезний аванс у розмірі 20 мільйонів доларів.

Принц Гаррі в дитинстві разом із батьком Чарльзом / Фото: Getty Images

Однак, кажуть, принцу Гаррі не пощастило, адже якщо вихід книжки було заплановано на листопад, то вона вже була віддана до друку. Тепер питання лише в тому, чи знайде герцог Сассекський законні способи повернути її назад та відредагувати.

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