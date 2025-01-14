Вже на роботі: король Чарльз відвідав прийом на згадку про жертв Голокосту в Букінгемському палаці

Його Величність провів перший цьогорічний прийом, присвячений Дню пам'яті жертв Голокосту в Букінгемському палаці в Лондоні.

Король прибув на захід у світло-сірому костюмі, білій сорочці та краватці в дрібний принт, а в нагрудній кишені у монарха лежала хустка.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз зустрівся з 94-річним Манфредом Голдбергом, який пережив Голокост, і його дружиною Шарі Голдберг під час заходу. Пан Голдберг, який пережив концентраційні табори, включаючи Штуттгоф, і марш смерті, раніше зустрічався з принцом Вільямом та принцесою Кейт у Польщі під час зворушливої екскурсії Штуттгофом у липні 2017 року.

Кейт, Вільям і Манфред Голдберг у Польщі, 2017 рік / Фото: Getty Images

День пам'яті жертв Голокосту вшановує життя шести мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту, а також мільйонів убитих під час нацистських переслідувань та геноцидів у Камбоджі, Руанді, Боснії та Дарфурі. А дата 27 січня приурочена до річниці визволення Аушвіц-Біркенау, найбільшого нацистського табору смерті, і цього року відзначаються знаменна 80-та річниця історичного дня.

Під час прийому в палаці монарх привітав три організації, які займаються просвітництвом наступного покоління про Голокост. Захід відбувся того ж дня, коли було оголошено, що король вирушить до Польщі на День пам'яті жертв Голокосту наприкінці цього місяця та відвідає місце колишнього табору Аушвіц-Біркенау на честь 80-ї річниці його звільнення.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III і Манфред Голдберг / Фото: Associated Press

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