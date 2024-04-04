Вже наступного тижня: стало відомо, як відсвяткують річницю весілля Чарльз і Камілла

Вони одружилися 9 квітня 2005 року і щороку святкували цей день. Але 2021 року саме 9 квітня пішов із життя батько Чарльза – принц Філіп – чоловік королеви Єлизавети II. Це був перший рік, коли жодних святкувань не було, через траур.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього року Чарльз і Камілла також не влаштовуватимуть жодних вечірок, заявив колишній дворецький монарха Грант Гарролд, цитує його слова сайт express. Він стверджує, що король і королева цього дня віддадуть перевагу скромній вечері.

Чарльз і Камілла одружилися 2005 року, через 35 років після того, як вони вперше зустрілися 1970-го. Чому Чарльз довгі 30 років чекав дозволу своєї матері королеви Єлизавети II на шлюб із Каміллою, ми розповідали ось тут.

Дворецький упевнений, що королівське подружжя поділиться з публікою новою фотографією, а також обміняється подарунками, але це станеться за зачиненими дверима.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, для Чарльза та Камілли цей шлюб став другим. Першою дружиною короля була принцеса Уельська Діана, а Камілла була одружена з Ендрю Паркер-Боулзом.

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