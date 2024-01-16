Вже не королева: фотографи зробили миле фото Маргрете II із сином Фредеріком

Колишня королева Данії вперше з'явилася на публіці після свого зречення та передачі трону синові – королю Фредеріку X.

Учора данські король Фредерік X та королева Мері відвідали данський парламент. Туди ж прибула і королева Маргрете II, що вже не править, але після свого зречення вона зберегла титул королеви.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Фотографи зробили миле фото, як Фредерік привітав матір поцілунком біля парламенту. 83-річна Маргрете теж поцілувала сина. Вона була одягнена в довгу сіру шубу та шапку, носила сережки-кліпси та рожевою помадою нафарбувала губи. У руках тримала сумку на ремінці-ланцюжку, а нігті традиційно нафарбувала червоним лаком.

Королева Маргрете II та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що королева Мері, дружина Фредеріка, також мала розкішний вигляд цього дня, одягнувши синій костюм від Ole Yde, темно-сині шкіряні туфлі від Gianvito Rossi, капелюх Susanne Juul та шкіряні рукавички, доповнивши образ сережками та сапфіровою брошкою.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували кадри поцілунку нового короля Фредеріка X та королеви Мері з дня "коронації".

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