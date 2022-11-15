Вже не вперше: брат королеви Єлизавети II осоромився на публіці

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II – герцог Кентський, який є фельдмаршалом британської армії, відвідав у неділю церемонію пам'яті біля Кенотафа на Вайтголі у Лондоні.

87-річний Едвард був зазнімкований на балконі міністерства закордонних справ разом із чоловіком принцеси Анни, сером Тімом Лоуренсом.

Королівська родина у повному складі відвідала Національну службу пам'яті біля Кенотафа.

Герцог Кентський був одягнений у свою військову форму, але королівські шанувальники швидко помітили, що на його пальті не вистачає одного ґудзика. Як допустили такий невеликий конфуз, не уточнюється.

Герцог Кентський / Фото: Getty Images

Втім, як пише Hello! з братом королеви не вперше трапляється конфузна ситуація. Раніше під час Trooping the Colour, який організовують на честь дня народження Єлизавети II, Едвард одягнув пояс ордена Святого Михаїла та Святого Георгія на неправильне плече. Герцог Кентський носив його від лівого плеча до правого стегна, тоді як його слід носити від правого плеча до лівого стегна.

Королева Єлизавета II та герцог Кентський / Фото: Getty Images

Тоді писали, що герцог, схоже, переплутав свій пояс із поясом Ордена Підв'язки, який він зазвичай носить у військах та носить на протилежному плечі. Втім, Едварду вже 87 років і такий інцидент можна списати на поважний вік.

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