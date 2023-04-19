Вже незабаром: папараці заскочили, як готують балкон Букінгемського палацу до коронації

Букінгемський палац вже готується до коронації короля Чарльза III та королеви Камілли.
Фотографи сфотографували, як співробітники палацу миють величезні вікна на балконі Букінгемського палацу в Лондоні. Саме тут на цьому балконі з'явиться король і королева в оточенні найближчих родичів після коронації, яка відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Докладніше про те, що на нас чекає на коронації короля, ми вже розповідали.
Відомо, що перед коронацією королеви Єлизавети II 1953 року монарх вирушила на відпочинок до замку Балморал до Шотландії (того самого, де вона провела свої останні дні перед смертю 2022-го). У Єлизавети тоді був цілий тиждень відпочинку перед важливим днем, який вона провела з чоловіком Філіпом, дітьми та своїми улюбленими коргі.
Повідомляється, що король Чарльз III та королева Камілла також вирушили до замку Балморал. Вони були помічені, прямуючи до церкви в Краті Кірк у Шотландії, недалеко від замку Балморал. Можливо, подружжя просто їздило туди на вихідні, а можливо, як і його мати король вирішив провести саме в Балморалі кілька тижнів перед своєю коронацією.
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