Вже незабаром: папараці заскочили, як готують балкон Букінгемського палацу до коронації

Фотографи сфотографували, як співробітники палацу миють величезні вікна на балконі Букінгемського палацу в Лондоні. Саме тут на цьому балконі з'явиться король і королева в оточенні найближчих родичів після коронації, яка відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Балкон Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Докладніше про те, що на нас чекає на коронації короля, ми вже розповідали.

Відомо, що перед коронацією королеви Єлизавети II 1953 року монарх вирушила на відпочинок до замку Балморал до Шотландії (того самого, де вона провела свої останні дні перед смертю 2022-го). У Єлизавети тоді був цілий тиждень відпочинку перед важливим днем, який вона провела з чоловіком Філіпом, дітьми та своїми улюбленими коргі.

Єлизавета II та принц Філіп з дітьми у замку Балморал / Фото: Associated Press

Повідомляється, що король Чарльз III та королева Камілла також вирушили до замку Балморал. Вони були помічені, прямуючи до церкви в Краті Кірк у Шотландії, недалеко від замку Балморал. Можливо, подружжя просто їздило туди на вихідні, а можливо, як і його мати король вирішив провести саме в Балморалі кілька тижнів перед своєю коронацією.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: