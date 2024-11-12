Вже носила його раніше: королева Летиція з'явилася на аудієнції у зручному штанному костюмі

Королева Летиція повернулася до роботи та відвідала кілька аудієнцій у палаці Сарсуела у Мадриді.
Летиція відновила свої професійні зобов'язання на новому важливому заході, на якому вона особливо відзначила тих, хто постраждав від повені, що нещодавно сталася в регіоні Валенсія.
Минулої неділі, 3 листопада, королева Летиція і король Філіп VI приїжджали до Пайпорти, одного з міст, що найбільше постраждало від повені. Там королівське подружжя розлючений натовп закидав брудом.
Повернувшись до Мадриду, Летиція зустрілася з представниками різних громадських організацій для координації ініціатив з метою покласти край катастрофічним наслідкам, які принесла з собою ця трагедія, що забрала життя 200 осіб.
Тепер королева провела аудієнцію в палаці. На заході вона з'явилася в сірому штанному костюмі, що складався з оверсайз жакета і штанів зі стрілками, який доповнила шкіряними туфлями-човниками на дуже низьких підборах.
Цей самий костюм Летиція носила у вересні 2022 року, коли приїжджала до штабквартири Королівської іспанської академії.
Вчора королева Летиція була з розпущеним волоссям, на обличчі у неї був класичний денний макіяж, а на пальці улюблена золота каблучка. Інших прикрас на пальцях Її Величність не носить.
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