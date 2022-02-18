Вже одужав: принц Чарльз відвідав церемонію з принцесою Анною

Принц Чарльз вже добре почувається і, схоже, отримав негативний тест на COVID-19.

Вчора ввечері принц Уельський разом із сестрою принцесою Анною були присутні на церемонії вручення ювілейних премій королеви за вищу та додаткову освіту в Сент-Джеймському палаці.

Ювілейні премії королеви присуджуються кожні два роки університетам та коледжам, чия робота була визнана видатною, новаторською та впливовою у будь-якій галузі чи дисципліні, а також приносить користь суспільству та самим установам.

Принц Чарльз / Getty Images

73-річний принц Уельський був у гарному настрої і одягнув на церемонію синій смугастий костюм, світлу сорочку та блакитну краватку. Його 71-річна сестра Анна мала елегантний вигляд в темно-зеленому пальті на ґудзиках з однією з її фірмових брошок, пришпиленій на грудях. На шиї у королівської принцеси було перлинне кольє, а у вухах квіткові сережки. В руках у Анни була маленька чорна сумка.

Принц Чарльз та принцеса Анна / Getty Images

Брат і сестра мали щасливий вигляд, перебуваючи у компанії одне одного. Різниця у віці між старшими дітьми королеви Єлизавети II становить лише два роки, і вони були зовсім маленькими, коли їхня мати стала монархинею. У дитинстві Чарльз та Анна складали одне одному компанію, коли королева та герцог Единбурзький проводили офіційні заходи та закордонні поїздки.

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