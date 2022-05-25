Вже одужує і хоче на марку від "Укрпошти": нові фото кішки Шафи з Бородянки

Вже одужує і хоче на марку від "Укрпошти": нові фото кішки Шафи з Бородянки

За історією порятунку кішки слідкувала вся Україна. Шафа стала всенародною улюбленицею і вже возз'єдналася зі своєю справжньою господаркою.

Кішка Шафа, що стала символом незламності українського народу, прожила понад два місяці у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі. Без води, їжі та можливості вибратися. На допомогу тварині прийшли бійці ДСНС та волонтери із "Зоопатрулю".

Деякий час кішка жила в барокамері через проблеми з легенями. Зараз же Шафа одужає і вже возз'єдналася зі своєю справжньою господаркою.

Активісти з організації "ЗооПатруль" завели кішці Instagram, де можна знайти багато нових фотографій відомої тварини. На останніх із них Шафа зазнімкована у себе вдома. Судячи зі знімків, почувається вона чудово.

"Укрпошта, а можна і зі мною марку", — каже підпис під однією з фотографій. Кішці теж хочеться повторити успіх пса-сапера Патрона, зображення якого скоро з'явиться на поштових марках.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

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