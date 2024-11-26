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Вже офіційно: головна резиденція короля Чарльза зачиняє двері для відвідувачів на три роки

Вже офіційно: головна резиденція короля Чарльза зачиняє двері для відвідувачів на три роки

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Букінгемський палац закриється на три роки для проведення інтенсивних реконструкційних робіт.

Стало відомо, що Букінгемський палац закриє двері для державних візитів на найближчі три роки в межах масштабної програми реконструкції.

Після прийому еміра Катару на початку наступного місяця державні візити до лондонського палацу не здійснюватимуться до 2027 року, коли має бути завершено програму реконструкції.

Як повідомляє Sunday Times, до цього моменту всі державні візити будуть проводитись у Віндзорському замку.

Букінгемський палац / © Getty Images
Букінгемський палац / Фото: Getty Images

З 2017 року у всьому палаці проводяться реставраційні роботи з метою заміни застарілих кабельних та водопровідних систем, які востаннє оновлювалися у 1950-х роках. Цього року завершилася реконструкція Східного крила, розпочата 2018 року. Вона включає знамениту центральну балконну зону з видом на торговий центр, яку відвідувачі вперше змогли побачити цього літа.

Реставраційні роботи фінансуються за рахунок суверенного гранту, який фінансується платниками податків, і тимчасово зупинятимуться щоліта, щоб відвідувачі могли відвідувати палац.

Букінгемський палац / © Getty Images
Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців короля Чарльза III.

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