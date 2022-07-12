Вже почали святкувати: герцогиня Камілла розрізала торт до свого 75-річного ювілею

Деякі заходи щодо святкування цього ювілею вже відбулися. Сьогодні, герцогиня Корнуольська разом із Джайлсом Брандретом під час The Oldie Luncheon з'явилася на заході на честь святкування її майбутнього 75-річчя у Національному ліберальному клубі у Лондоні.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Герцогиня була одягнена в одну зі своїх улюблених суконь-сорочок, доповнивши її золотим ланцюжком з кулоном на шиї та кількома золотими браслетами. Вона мала ідеальну зачіску, макіяж та усміхалася.

Камілла вже говорила в інтерв'ю для Vogue про те, що не планує в день свого ювілею якихось грандіозних заходів. Святкуватиме вона з сім'єю, у вузькому колі найближчих людей та поруч із чоловіком принцом Чарльзом.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, до ювілею герцогині також журнал Country Life Magazine влаштував фотосесію у приватному будинку Камілли у Вілтширі. Фотографувала Її Високость герцогиня Кембриджська Кетрін. Кажуть, Каміллу запитали, кого б вона хотіла бачити по той бік камери і вона відповіла, що це дружина принца Вільяма, яка захоплюється фотографією.

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