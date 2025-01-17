Вже повернулася додому: королеву Соню заскочили біля лікарні в Осло після перенесеної операції

87-річній королеві Норвегії Соні провели операцію на серці та вже відпустили додому.

Її Величність була зазнімкована фотографами залишаючи Національну лікарню в Осло після операції з встановлення кардіостимулятора.

День тому, 16 січня, королеві встановили кардіостимулятор у лікарні в Осло. Королівський палац заявив, що операція пройшла успішно.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно під час відпочинку на гірськолижному курорті Її Величність перенесла фібриляцію серця (миготливу аритмію) у зв'язку з поїздкою на лижах і було ухвалено рішення, що їй необхідно встановити кардіостимулятор.

Її чоловік, 87-річний король Гаральд V, та їхній син, кронпринц Гокон та його дружина, кронпринцеса Метте-Маріт, відвідували королеву в лікарні у середу ввечері.

Королева Соня з чоловіком королем Гаральдом V / Фото: Associated Press

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