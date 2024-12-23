Вже приїхав до Сандрінгема: король Чарльз сходив на службу

Король Чарльз вже прибув до Сандрінгема, де проведе різдвяні свята разом зі своєю родиною.

Монарха зазнімкували фотографи, коли він повертався після недільної служби у церкві Святої Марії Магдалини. Чарльз був сам без своєї дружини королеви Камілли.

Король був одягнений у коричневе пальто, сірий костюм, теплі замшеві рукавички та взутий у замшеві черевики. В руках у Чарльза була парасолька-тростина. Він привітав людей, які прийшли привітатись з ним, а фотографам махав рукою.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно під час одного з публічних заходів короля запитали про його здоров'я. І він пожартував, що "ще живий", незважаючи на те, що лікування Чарльза від раку продовжиться 2025 року.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

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