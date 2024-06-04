Вже купує речі: син королеви Ранії розповів, як вона готується стати бабусею

Королівський Хашимітський двір оголосив 10 квітня, що старший син короля Йорданії Абдалли і королеви Ранії, спадковий принц Хусейн, чекає на первістка від своєї дружини, принцеси Раджви. Дитина стане першим онуком для 62-річного короля Абдалли та 53-річної королеви Ранії.

Нещодавно в бесіді з Al Arabiya з приводу срібного ювілею правління свого батька спадковий принц Хусейн сказав, що вони "дуже натхненні новим етапом".

Королева Ранія із сином кронпринцем Хусейном / Фото: Associated Press

"З дітьми, звичайно, все зміниться. Я не знаю, чого чекати, але, дякувати Богу, ми в захваті, і сім'я теж у захваті". Принц також додав, що королева Ранія готується до цієї події і вже почала купувати дитячі речі кілька тижнів тому", — цитує слова Al Arabiya.

1 червня у першу річницю весілля принца та принцеси було опубліковано і одне з перших фото Раджви в цікавому стані. Знімки були опубліковані в арабському журналі Sayidaty і на них Раджва позує в червоній легкій сукні від бренду Alice + Olivia з рукавами, що розлітаються, і плісуванням. Доповнила вона цей образ прикрасами від французького бренду Rainbow K Jewelry, ніжним макіяжем та романтичною зачіскою з легкими кучерями. Спадкове подружжя тримає в таємниці, хто ж у них народиться – хлопчик чи дівчинка.

Принцеса Раджва/фото: Sayidaty

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