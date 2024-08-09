Вже скоро: принцеса Марта Луїза та шаман Дурек розповіли про майбутнє весілля

У вересні 2023 року норвезька принцеса повідомила, що їхнє з Дуреком Верреттом весілля відбудеться 31 серпня 2024 року, в норвезькому селі Гейрангер, а саме в історичному готелі Hotell Union.

У подкасті HeartSmart, який Марта Луїза веде разом із двома своїми друзями, Дерек розповів про своє хвилювання перед їхнім весіллям.

Принцеса Марта Луїза та Шаман Друрек / Фото: Getty Images

"Я так люблю Норвегію. Я люблю архітектуру та природу. У мене багато норвезьких друзів, яких я люблю всім серцем і душею. Я просто дуже радий, що всі мої друзі приїдуть з усього світу, не тільки щоб стати свідками нашого кохання, а й побачити Норвегію та відчути те, що відчуваю я.

Одружившись з сестрою спадкового принца Гокона, Дурек Верретт стане вітчимом для її трьох дочок — Мод Анжеліки (20 років), Лії Айседори (18 років) та Емми Таллули (15 років), яких королівська особа народила у шлюбі зі своїм колишнім (вже покійним чоловіком) ) Арі Беном, пише Hello!.

Норвезька принцеса Марта Луїза та її колишній чоловік Арі Бен / Фото: Getty Images

Дурек, що народився в Каліфорнії, також похвалив свою наречену за її рішучий характер, сказавши, що йому подобається той факт, що вона не боїться сказати "ні" і буде піддавати сумніву його вибір та поведінку. "Мені це подобається", — зізнався він.

Нагадаємо, про заручини пари стало відомо у червні 2022 року. А у листопаді того ж року Королівський будинок Норвегії оголосив, що Марта Луїза офіційно відмовляється від своєї королівської ролі. У палаці заявили, що рішення було ухвалено для того, щоб Марта Луїза могла більш вільно займатися тим, що її цікавить без жодних обмежень.

Марта Луїза та Дурек Верретт / Фото: Getty Images

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