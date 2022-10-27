Вже точно: стала відома дата виходу мемуарів принца Гаррі

Після смерті королеви Єлизавети II вихід книжки мемуарів принца Гаррі опинився під питанням. Але вже офіційно повідомляється, що книжка побачить світ, і станеться це на початку нового 2023 року.

Довгоочікувані мемуари 38-річного герцога Сассекського будуть випущені 10 січня 2023 року, повідомила The New York Times з посиланням на видавця.

Раніше дату виходу книжки було перенесено, оскільки принц Гаррі намагався вилучити свої гучні мемуари з друку для того, щоб внести до них правки. Також спочатку книжка мала надійти у продаж напередодні Дня подяки, але після смерті бабусі Гаррі – королеви Єлизавети II – її вихід було перенесено.

Королева Єлизавета II, Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Ми вже знаємо, що Гаррі розповість у книжці про своє дитинство, про життя у британській королівській родині, про свою службу в Афганістані, і про свою родину: дружину Меган та дітей – Арчі та Лілібет.

За книжку принцу заплатили величезний гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів, і найімовірніше, там буде якась інформація, яка може завдати шкоди королю Чарльзу III та іншим членам королівської родини.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Повідомлялося також, що прибуток Гаррі відправив на благодійність, але не всі 20 мільйонів, а лише 1,5 мільйона. Про це, як повідомляє People, герцог Сассекський розповів після гри в поло у серпні 2021 року.

"Це одне з кількох пожертвувань, які я планую зробити благодійним організаціям, і я вдячний за можливість допомогти таким чином дітям і спільнотам, які цього гостро потребують", - сказав тоді Гаррі.

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