Вже тричі одягала його: герцогиня Кейт у білому костюмі від Alexander McQueen із сім'єю приїхала на Ігри Співдружності

Герцог та герцогиня Кембриджські разом із дочкою принцесою Шарлоттою приїхали сьогодні на Ігри Співдружності 2022, які проходять у Бірмінгемі.

Герцогиня Кейт, принц Вільям та їхня семирічна дочка Шарлотта відвідали Центр водних видів спорту Sandwell у Бірмінгемі, щоб подивитися запливи.

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Для виходу у світ 40-річна Кетрін знову вибрала білий штанний костюм від Alexander McQueen, який раніше вже носила під час поїздки на Ямайку у березні 2022 року в рамках їхнього Карибського турне з принцом Вільямом. А також одягала його на відкриття пам'ятника поколінню Віндраша на станції Ватерлоо в Лондоні.

Цього разу Кейт доповнила костюм білим поясом і підібрала гостроносі туфлі на пласкій підошві від Camilla Elphick та комплектом прикрас Mappin & Webb.

Кейт із дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

У герцогині було розпущене каштанове волосся і накручене легкими хвилями. А на пальці була лише золота обручка, свою заручальну з сапфіром герцогиня чомусь цього разу не одягла.

Кейт та Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Зазначимо, коли Кейт одягає білий костюм її неодмінно порівнюють із Меган Маркл, яка також з'явилася у білому штанному костюмі від Valentino за 3200 фунтів стерлінгів на "Іграх непокорених" у Гаазі в квітні 2022 року.

Меган Маркл у костюмі Valentino / Фото: Associated Press

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