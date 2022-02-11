Вже у весняному образі: королева Летиція у квітковій сукні приїхала на зустріч

Вже у весняному образі: королева Летиція у квітковій сукні приїхала на зустріч

Королева Іспанії Летиція відвідала сьогодні Центр протонної терапії у лікарні Кіронсалуд у Посуело-де-Аларкон, в Іспанії.

Незважаючи на те, що чоловік королеви – король Філіп VI днями оголосив, що заразився коронавірусом, Летиція не дала позитивний тест на COVID-19, а отже, може займатися своїми справами.

Королева Летиція / Getty Images

На публіці Її Величність сьогодні з'явилася у сукні від іспанського бренду Massimo Dutti. Чорна сукня-міді з дрібним квітковим принтом бежевого кольору та деталлю у вигляді банта на шиї сиділа на Летиції чудово. З прикрас королева одягла сьогодні сережки-кільця, улюблену каблучку від Karen Hallam на пальці та доповнила аутфіт гірчичними туфлями-човниками на підборах.

Корольова Летиція / Getty Images

До речі, сукні такого фасону дуже любить і британська герцогиня Кембриджська. Про її улюблені аутфіти читайте у нашому матеріалі.

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