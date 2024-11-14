Вже в строю: королева Камілла у чорно-білій сукні та в компанії чоловіка Чарльза сходила на прийом

Вчорашній вечір напередодні дня народження монарха король Чарльз та королева Камілла провели на прийомі у Букінгемському палаці.
Вони організували прийом на честь сторіччя благодійної організації Film and TV. Благодійна організація Film and TV була заснована 1924 року як Благодійний фонд Cinematograph Trade, щоб допомагати людям, які працюють в індустрії кіно долати низку особистих та професійних труднощів. Король став покровителем благодійної організації Film and Television Charity, змінивши королеву Єлизавету II, яка здійснювала патронаж із 1952 року.
Камілла вже одужала після хвороби і приєдналася до Чарльза на заході.
На прийом Камілла приїхала в чорній сукні з білою вишивкою на грудях і взута у високі замшеві чоботи на підборах. В руках королева тримала чорний клатч Bottega Veneta, у неї на шиї було перлинне кольє з діамантовою застібкою, у вухах сережки з перлами, а на зап'ясті кілька браслетів від Van Cleef & Arpels. Зачіска та макіяж Камілли були класичними.
Король був цього вечора у темно-сірому смугастому костюмі, білій сорочці і з білою краваткою в принт. Монарх тримав у руці келих із напоєм, коли розглядав разом із дружиною інсталяції.
Нагадаємо, сьогодні Букінгемський палац уже привітав короля із 76-річчям.
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