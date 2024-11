Вже в строю: королева Камілла у чорно-білій сукні та в компанії чоловіка Чарльза сходила на прийом

Вони організували прийом на честь сторіччя благодійної організації Film and TV. Благодійна організація Film and TV була заснована 1924 року як Благодійний фонд Cinematograph Trade, щоб допомагати людям, які працюють в індустрії кіно долати низку особистих та професійних труднощів. Король став покровителем благодійної організації Film and Television Charity, змінивши королеву Єлизавету II, яка здійснювала патронаж із 1952 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла вже одужала після хвороби і приєдналася до Чарльза на заході.

На прийом Камілла приїхала в чорній сукні з білою вишивкою на грудях і взута у високі замшеві чоботи на підборах. В руках королева тримала чорний клатч Bottega Veneta, у неї на шиї було перлинне кольє з діамантовою застібкою, у вухах сережки з перлами, а на зап'ясті кілька браслетів від Van Cleef & Arpels. Зачіска та макіяж Камілли були класичними.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король був цього вечора у темно-сірому смугастому костюмі, білій сорочці і з білою краваткою в принт. Монарх тримав у руці келих із напоєм, коли розглядав разом із дружиною інсталяції.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні Букінгемський палац уже привітав короля із 76-річчям.

