Вже вдома: Меган Маркл показала у сторіз, що привезла своїм дітям із Канади

Меган Маркл у вівторок покинула Invictus Games і вирушила додому до Каліфорнії, а після приїзду одразу виставила нове сторіз у своєму Instagram про "Ігри".
Меган продемонструвала сторіз із частуваннями для Арчі та Лілібет, які придбала під час перебування в Канаді.
"Смак Канади та Ігор Invictus для наших малюків! Вболіваю за вас з дому!", — підписала фото герцогиня.
Нагадаємо, Меган Маркл приєдналася до принца Гаррі на початку цього тижня у Ванкувері та Вістлері на Іграх 2025 року, але через п'ять днів вирушила додому, щоб бути зі своїми дітьми — п'ятирічним Арчі та трирічною Лілібет. Принц Гаррі залишився на "Іграх" до фіналу і відвідає в неділю церемонію закриття.
До речі, герцог Сассекський у межах Invictus Games підтримує також Україну, а на публіці навіть з'явився у куртці з гербом України.
Раніше ми показували, які ще сувеніри для дітей Cассекських спортсмени передали парі.
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