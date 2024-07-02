Вже відновлюється вдома: принцеса Анна висловила глибокий сум після повернення з лікарні

Принцеса Анна вперше звернулася до публіки після того, як виписалася з лікарні, де була кілька днів після травми голови.

73-річна донька королеви Єлизавети II, яка зараз відновлюється у своєму маєтку в Геткомб-парку, мала відвідати меморіальну церемонію в Канаді, присвячену сторіччю Національного військового меморіалу Ньюфаундленду. Але через струс мозку, який вона отримала внаслідок травми, коли каталася верхи на коні, поїздку довелося скасувати.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Генерал-губернатор Канади поділився посланням від її імені, в якому йшлося: "З глибоким жалем повідомляю, що не можу бути з вами сьогодні, коли ви шануєте пам'ять хоробрих подвигів і жертв військовослужбовців Ньюфаундлендського полку, які вступили в бій першого дня битви на Соммі. У мене залишилися приємні спогади про те, як я приєдналася до вас 2016 року, коли мешканці цього острова в 99-й раз відзначали битву при Бомон-Амелі, і я глибоко засмучена тим, що не зможу приєднатися до вас знову, і я надсилаю вам свої найтепліші та найкращі побажання у цей особливий день пам'яті", — цитує слова королівської принцеси Hello!

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анна прогулювалася своїм маєтком Геткомб, коли стався інцидент, внаслідок якого принцеса отримала легкі поранення голови та струс мозку. Точна причина її травм не підтверджена, відомо, що її медична бригада стверджує, що травми королівської особи відповідають потенційному удару головою чи ногами коня.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири епізоди в житті принцеси Анни, коли її життя було під загрозою.

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